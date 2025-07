Wimbledon la battaglia è nella mente | Sinner e il fardello psicologico contro Alcaraz Dalla sua ha una dote speciale

Wimbledon si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz, ma questa volta il campo di battaglia va oltre la tecnica: è nella mente che si gioca la vera partita. La prima finale di Jannik Sinner al prestigioso torneo londinese si presenta come un crocevia tra forza psicologica e talento, dove il peso del passato e le sfide mentali potrebbero fare la differenza. La domanda è: riuscirà il giovane italiano a ribaltare il trend e a conquistare il titolo?

Una battaglia psicologica prima che tecnica. La personalità prima della tattica. Tutto nell’ottica di ribaltare un trend che inizia ad avere un proprio peso. E certo non positivo. La prima finale in carriera di Jannik Sinner a Wimbledon racchiude al proprio interno qualcosa di inedito, che nelle passate sfide giocate contro Carlos Alcaraz non era mai stato preso in considerazione. O almeno, non fino a questo punto. D’altronde ogni possibile ombra di natura fisica è stata spazzata via tra quarti di finale e semifinale. Le due vittorie contro Ben Shelton e soprattutto Novak Djokovic hanno lasciato molti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, la battaglia è nella mente: Sinner e il fardello psicologico contro Alcaraz. Dalla sua ha una dote speciale

In questa notizia si parla di: battaglia - sinner - wimbledon - mente

Alcaraz e una finale con Sinner a Roma: “Non vedo l’ora, sarebbe una battaglia” - Carlos Alcaraz conquista la finale agli Internazionali d'Italia 2025, superando Lorenzo Musetti in una semifinale intensa.

L'avevamo già visto nel match d'esordio di Sinner a Wimbledon, ma quella di Riccardo Ceccarelli sembra diventata una presenza fissa nel box di Jannik. Ceccarelli, medico dello sport che da oltre 30 anni, allena la mente dei migliori piloti di Formula 1 e dal Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli: «Wimbledon? Non lo guardo perché mi hanno trattato male. Mio figlio Giorgio mi ritorna sempre in mente, provo molto dolore»; Alcaraz: Mi piace veder giocare Sinner: tengo a mente tutti gli aspetti del suo gioco; Battaglia finale al Roland Garros: Sinner contro la sua nemesi Alcaraz (e per la prima volta vale uno Slam).

Sinner può battere Alcaraz? Il piano in tre punti (più uno) per spezzare il tabù Wimbledon - Alcaraz, domani alle 17 la finale più attesa Il tennis mondiale si ferma domani per l'ennesima sfida tra i "Big Two" delle racchette, una partita che profuma già ... Come scrive msn.com

Sinner, il piano in 3 punti (più uno) per rovesciare i pronostici, battere Alcaraz e spezzare il tabù Wimbledon - Il tennis mondiale si ferma domani per la finale tra i "Big Two" del tennis, una partita che profuma già di storia. Si legge su msn.com