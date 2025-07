Piogge torrenziali | ospedali inondati e strade come fiumi Stop ai treni VIDEO

Le piogge torrenziali stanno mettendo a dura prova la Catalogna, trasformando le strade in fiumi impetuosi e mettendo in crisi i servizi essenziali. In pochi minuti, una giornata di routine si trasforma in una sfida contro la furia della natura, con ospedali allagati e treni sospesi. Un richiamo alla fragilità delle nostre città di fronte a eventi climatici sempre più estremi, che ci impongono di riflettere sul nostro futuro.

C'è stato un momento, ieri, in cui sembrava che il cielo sopra la Catalogna volesse inghiottire tutto. Bastano pochi minuti di precipitazioni estreme per cambiare la fisionomia di una città, trasformare le strade in corsi d'acqua, far scattare l'allerta, sospendere i treni, bloccare gli ospedali. È successo di nuovo, e non è la prima volta. In Spagna, il solo nominare la DANA – acronimo per Depresión Aislada en Niveles Altos, nota anche come "goccia fredda" – basta a far drizzare le antenne. È quel fenomeno meteorologico improvviso e devastante che, già lo scorso 29 ottobre 2024, aveva messo in ginocchio Valencia con un'alluvione lampo.

