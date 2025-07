Calhanoglu Inter Galatasaray pronto per tornare all’offensiva? Le ultime sul Club turco e sul trequartista nerazzurro

Calhanoglu, protagonista indiscusso dell’Inter, è al centro di un vortice di voci di mercato che lo vedono nuovamente nel mirino del Galatasaray. La stagione 2025/26 si apre con ambizioni di rilancio, ma il trequartista turco non molla la presa: il suo futuro potrebbe essere ancora in Turchia. E mentre l'Inter punta alla continuità, le ultime novità sulla sua situazione promettono di accendere ulteriori emozioni nel calciomercato estivo.

