Omicidio in piazzetta Michele Carozza rivela | Ho ucciso io Margarita per difendere mio figlio

Una drammatica svolta scuote San Marco Evangelista: Michele Carozza ha confessato di aver ucciso Stefano Margarita, 25 anni, per proteggere suo figlio. La confessione, emersa durante l’udienza di convalida del fermo, getta luce su un episodio che ha scioccato la comunità . La verità dietro questa tragica vicenda si svela ora, lasciando presagire sviluppi ancora più complessi e inquietanti.

