Prima la ospita e poi la violenta arrestato 42enne

Una tranquilla giornata in un appartamento di Taranto si è trasformata in un incubo per una giovane nigeriana, vittima di violenza e minacce. La sua storia, iniziata come un normale soggiorno, ha preso una piega drammatica quando l'uomo che le aveva offerto rifugio si è trasformato in aggressore. Leggi come si è concluso questo tragico episodio e le azioni delle forze dell’ordine per portare giustizia.

Tarantini Time Quotidiano È da una cucina qualunque, in un appartamento della provincia di Taranto, che ha avuto inizio l’incubo di una 21enne nigeriana. Era arrivata in Italia passando dalla Francia, dove viveva, e aveva trovato un rifugio temporaneo a casa di un amico, un uomo di 43 anni, operaio, originario della Costa d’Avorio, con regolare permesso di soggiorno, come lei. Venerdì pomeriggio, la ragazza si trovava in cucina quando l’uomo le avrebbe detto che stava per farsi una doccia. Niente lasciava presagire cosa sarebbe successo poco dopo. È uscito dal bagno completamente nudo. Senza dire una parola, l’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata via e, dopo averla spogliata con la forza, l’ha costretta a subire un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Prima la ospita e poi la violenta, arrestato 42enne

