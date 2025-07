Terrorismo 16enne arrestato a Milano | si faceva chiamare incubo dei grattacieli

Un giovane di soli 16 anni, noto come "l’incubo dei grattacieli", è stato arrestato a Milano nell’ambito di un’operazione che sconvolge la città e solleva nuove preoccupazioni sulla radicalizzazione dei minori. La Polizia, dopo un’intensa indagine coordinata dalla procura dei minori, ha messo in luce un inquietante caso di propaganda e addestramento terroristico online. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che mette in discussione la sicurezza e l’incolumità di tutti noi.

Milano - La Polizia, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura dei minori di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico. L'indagine, condotta dalla Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Milano, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno, Aisi e Aise), scaturisce dal costante monitoraggio degli ambienti radicali online, ulteriormente intensificato con il crescente aggravarsi del contesto geopolitico internazionale, finalizzato a prevenire e contrastare la diffusione di contenuti potenzialmente idonei a favorire azioni violente nonché fenomeni di auto-radicalizzazione da parte dei fruitori degli stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli”

In questa notizia si parla di: milano - terrorismo - 16enne - arrestato

Lecco, arrestato 20enne egiziano studente dell’Università Statale di Milano per detenzione di materiale con finalità di terrorismo - Un giovane egiziano di 20 anni, studente dell'Università degli Studi di Milano e residente a Lecco, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Una tempesta di fulmini ha accompagnato il violento acquazzone che si è abbattuto su Milano nel tardo pomeriggio, trasformando le strade in torrenti improvvisi. Il maltempo ha colpito anche altre aree della Lombardia, mentre resta attiva l’allerta arancione pe Vai su Facebook

#accoltellamento #Milano #DrittoeRovescio Vai su X

Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo; Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli”; Terrorismo, 16enne arrestato a Milano per propaganda e addestramento.

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli” - Il giovanissimo aspirante jihadista è un cittadino iraniano, residente in provincia di Milano: tramite vari profili social addestrava ad azioni terroristiche. Lo riporta ilgiorno.it

Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo - Un 16enne iraniano è stato arrestato a Milano dalla polizia con l'accusa di propaganda e apologia di terrorismo, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo tel ... Riporta msn.com