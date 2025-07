Lookman vorrebbe cambiare aria | il Napoli può offrire Raspadori all’Atalanta Repubblica

Il calciomercato si infiamma con il possibile scambio tra Napoli e Atalanta: il club azzurro punta ad acquistare Ademola Lookman, desideroso di cambiare aria dopo una stagione da 15 gol in Serie A. Per agevolare l’operazione, il Napoli potrebbe offrire Raspadori all’Atalanta, che cerca un sostituto di Retegui. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della prossima stagione: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Il Napoli sta seguendo diversi esterni per la prossima stagione e tra questi c’è Ademola Lookman dell’Atalanta, che lo scorso anno ha segnato 15 gol in Serie A. Lookman vorrebbe cambiare aria: il Napoli può offrire Raspadori all’Atalanta. Per arrivare al nigeriano, gli azzurri starebbero pensando di offrire Giacomo Raspadori, che piace alla Dea per sostituire Retegui, trasferitosi in Arabia. Scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica: Il Napoli non ha mai smesso di pensare ad Ademola Lookman; il 27enne avrebbe voglia di cambiare aria. Il Napoli potrebbe mettere sul piatto Raspadori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman vorrebbe cambiare aria: il Napoli può offrire Raspadori all’Atalanta (Repubblica)

In questa notizia si parla di: lookman - napoli - offrire - raspadori

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Per arrivare a Lookman il Napoli é disposto a sacrificare Jack Raspadori. Il diesse Manna è in missione a Zingonia per cercare di trovare la quadra con Percassi. Il Napoli offre il trequartista + 25 mln. cash. Per il Nigeriano ci sono diverse pretendenti. Vai su X

Quaranta per Lucca, troppi, troppi assai. Settanta per Darwin Nunez, non se ne parla. Cinquanta per Kean, forse il più difficile da collocare all’interno dello scacchiere Napoli, i più logici. Ndoye non oltre i trentacinque. Ed anche i sessanta per Lookman non ha Vai su Facebook

Sportmediaset – Blitz di Manna per a Bergamo per Lookman. I dettagli; Grealish e Lookman: dal Napoli 50 milioni per un attacco al top; ? TORINO-NAPOLI. Le probabili formazioni: la Gazzetta vede Raspadori al centro dell’attacco.

Napoli, tra Osimhen e il Galatasaray ci sono Inzaghi e la clausola anti-Juve. Raspadori la chiave per Lookman - L'Al Hilal di Inzaghi soddisfa De Laurentiis ma non Osimhen, che spinge per il Galatasaray. Lo riporta sport.virgilio.it

Ultim’ora. Napoli, passi avanti per Lookman: presentata proposta di scambio all’Atalanta - Napoli, passi avanti per Lookman: presentata proposta di scambio all’Atalanta. Si legge su internapoli.it