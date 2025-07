Pressing sul Napoli Manna alle strette | scatta l’ultimatum per Lucca

Il Napoli si avvicina con l’ansia di completare il proprio puzzle di mercato, con una decisiva stretta finale sul giovane talento Lorenzo Lucca. Dopo settimane di trattative estenuanti con l’Udinese, ora scatta l’ultimatum: bisogna chiudere l’affare prima dell’inizio della preparazione. La squadra si radunerà il 15 luglio a Castel Volturno, con annunci attesi e colpi di scena che potrebbero cambiare il volto della rosa azzurra.

Dopo una lunghissima ed estenuante trattativa con l'Udinese, scatta l'ultimatum: Lorenzo Lucca ha preso una decisione Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione azzurra. Il Napoli si radunerà il 15 luglio a Castel Volturno, magari annunciando i prossimi due acquisti che si recheranno a Dimaro con la squadra: Noa Lang e Beukema. E in realtà, potrebbe aggiungersi anche un terzo. Infatti, in questo weekend è scattato l'ultimatum da parte di Lorenzo Lucca. Giovanni Manna e Antonio Conte hanno visto nell'attaccante italiano le qualità e le caratteristiche da vice-Lukaku. Non è un mistero che il club azzurro è sulle sue tracce da molto tempo, da mesi.

