andrea varnier milano cortina ci siamo occasione da non perdere

Andrea Varnier, il visionario Ceo di Milano-Cortina 2026, ha il compito di trasformare un sogno in realtà. Meno di sette mesi ci separano dall’evento più atteso degli ultimi anni, un'opportunità imperdibile per l’Italia di brillare nel mondo dello sport e dell'ospitalità. Con le sfide ancora da superare, la passione e la determinazione guidano ogni passo verso un’Olimpiade indimenticabile. E questa volta, l’Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia.

Meno di sette mesi e finalmente si alzerà il sipario su una delle manifestazioni sportive più attese degli ultimi anni in Italia: Milano-Cortina 2026. C’è ancora tanto da fare, a cominciare da alcune “opere“ da completare. Infrastrutture (quindi impianti, alloggi e trasporti), logistica e sicurezza, prima di tutto. Ma la macchina organizzativa procede spedita, ed è stato Andrea Varnier, il Ceo di questa edizione dei Giochi Invernali e “deus ex machina“ dell’evento, a rassicurare tutti nel corso di una serata promossa e organizzata dal Panathlon Club Milano in collaborazione con Rotary Distretto 2041, Rotary Club Milano Aquileia, Lions Club Missione Sport, MI’mpegno, Osservatorio Metropolitano di Milano e Centro Servizi Investigativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net