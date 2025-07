Frosinone ha incassato circa 400 mila euro per le multe stradali | ecco come sono stati spesi

Frosinone ha incassato circa 400 mila euro dalle multe stradali nel 2024, una cifra che solleva molte domande su come siano stati utilizzati questi fondi. Il Comune ha recentemente pubblicato i dettagli di questa entrata, svelando anche la destinazione delle risorse. Ma in che modo queste entrate contribuiscono alla sicurezza e al miglioramento della città ? Scopriamolo insieme.

Il Comune di Frosinone ha dichiarato per il 2024 un incasso di 402.959,33 euro derivante da sanzioni per violazioni al codice della strada. Lo certifica il documento ufficiale trasmesso al ministero dell'Interno, che raccoglie ogni anno i dati da tutti i comuni italiani in base alle disposizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - incassato - circa - mila

? DOMANI IL VERDETTO DEL TAR! È attesa per domani la decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dalla Salernitana contro l’annullamento dello spareggio salvezza con il Frosinone, inizialmente previsto dopo la conclusione del campionato di Vai su Facebook

Frosinone ha incassato circa 400 mila euro per le multe stradali: ecco come sono stati spesi; Multe. I Comuni che Fanno Cassa; Multe, i comuni che hanno incassato di più nel 2023. Milano, Roma e Firenze in testa: ecco la classifica.

Spariti incassi per 73 mila euro, due commesse a processo - Il Messaggero - Questa l'accusa che ha portato sotto processo due commesse che lavoravano in un negozio del centro commerciale «Le Sorgenti» di Frosinone. Da ilmessaggero.it

Spariti 73 mila euro in un supermercato di Frosinone, condannate due ... - Appropriazione indebita in concorso, condannate le ex commesse di un supermercato del centro commerciale Le Sorgenti di Frosinone. Lo riporta ilmessaggero.it