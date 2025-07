Tuttosport | Napoli su Milinkovic-Savic ma il Torino non fa sconti

Il mercato del Torino si infiamma con le voci di un possibile addio di Vanja Milinkovic-Savic, mentre il Napoli si avvicina con interesse, ma senza fare sconti. La situazione rimane incerta: il club granata non cederà finché il portiere serbo resta sotto contratto. Tra trattative e strategie, la sfida per il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutta da scrivere.

"> Il mercato del Torino, sul fronte portieri, resta bloccato dalla situazione di Vanja Milinkovic-Savic. Come riporta Andrea Piva su Tuttosport, il club granata non affonderĂ per nessun numero uno finchĂ© il serbo resterĂ a Torino. Il Napoli ha riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, ma non ha ancora soddisfatto la clausola da 19,5 milioni chiesta da Cairo, da versare tutta in un’unica soluzione. Nel frattempo, il Leeds resta interessato, ma non ha ancora compiuto la mossa decisiva. Monaco e Fenerbahce restano piĂą defilate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com