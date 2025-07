Il Fenerbahce prende in giro il Milan per Brown | il video di presentazione diventa uno sfottò

Un nuovo capitolo di ironia tra turchi e italiani: il Fenerbahçe, nel suo video di presentazione di Brown, non perde occasione per sbeffeggiare il Milan riguardo alla trattativa turbolenta. Uno sfottò ormai virale che fa discutere gli appassionati di calcio, portando alla luce le tensioni tra i due club e alimentando il clima di scherzo e rivalità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa curiosa vicenda.

Uno sfottò in piena regola nel video di presentazione di Brown al Fenerbahce: i turchi prendono in giro il Milan per la trattativa surreale che ha portato il difensore in Turchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

