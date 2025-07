Kiev | Tre navi da guerra russe schierate nel Mediterraneo La portaerei trasporta missili Kalibr

Kiev lancia l'allarme: tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo, tra cui una portaerei armata di missili Kalibr. Questa mossa strategica potrebbe intensificare le tensioni in Europa, aumentando l'incertezza geopolitica. Tuttavia, la marina ucraina sottolinea che questa mattina non sono state segnalate navi russe nel Mar Nero o d'Azov, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle reali intenzioni di Mosca. La situazione resta in evoluzione e richiede attenzione costante.

Roma, 13 luglio 2025 - Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo, è l'allarme lanciato dalla Marina militare ucraina e divulgato da RBC-Ucraina. Una delle tre è una portaerei equipaggiata con missili da crociera Kalibr. Una notizia che inevitabilmente alzerà la tensione in Europa. Allo stesso tempo la marina un craina fa notare che questa mattina non è stata segnalata alcuna nave russa nel Mar Nero o nel Mar d'Azov. "Ci sono tre navi da guerra nemiche nel Mar Mediterraneo, una delle quali è un vettore di missili da crociera Kalibr con una salva totale di fino a quattro missili ", hanno riferito gli alti ufficiali di Kiev.

