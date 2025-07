La finale di Parigi? Può restare nella testa a lungo Ma Sinner potrà vendicarsi spero a Wimbledon | il pronostico di Luca Bottazzi

La finale di Parigi potrebbe rimanere impressa nella memoria a lungo, ma a Wimbledon Sinner potrebbe trovare la sua rivincita. Il pronostico di Luca Bottazzi, ex tennista e docente universitario, vede favoriti Alcaraz, ma nutre speranze che l’italiano possa cogliere l’occasione di vendetta. Un duello emozionante tra talento e determinazione: chi trionferà sul campo? Per scoprire come finirà , non resta che seguire questa grande sfida.

“Il favorito è Alcaraz, ma Sinner avrĂ la sua occasione per “vendicarsi”: nessuno ha la sua continuitĂ . Mi auguro che l’italiano possa vincere il torneo”. A dirlo è il professor Luca Bottazzi, ex tennista numero 133 al mondo e oggi docente universitario e maestro di tennis, che a ilfattoquotidiano.it ha dato il suo pronostico sulla finale di Wimbledon – in programma domenica 13 luglio a partire dalle 17 – tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per Bottazzi, dunque, lo spagnolo resta leggermente avanti alla vigilia, anche perchĂ© giĂ vincitore dello Slam inglese negli ultimi due anni. Ma su una superficie come l’erba tutto può succedere e “la partita può sfuggire di mano in cinque minuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La finale di Parigi? Può restare nella testa a lungo. Ma Sinner potrĂ vendicarsi, spero a Wimbledon”: il pronostico di Luca Bottazzi

