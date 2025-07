Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio nuove barriere antirumore Come cambia la viabilità

La chiusura della tangenziale est dal 16 al 24 luglio rappresenta un'importante novità per i pendolari e gli automobilisti che transitano nella zona. Durante questo periodo, il tratto sopraelevato tra via Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni sarà interdetto al traffico 24 ore su 24. Per minimizzare disagi e garantire la sicurezza, saranno installate nuove barriere antirumore e si prevedono percorsi alternativi strategici. Scopriamo insieme come cambierà la viabilità e quale impatto avrà questa chiusura sulla mobilità cittadina.

La tangenziale est chiude dal 16 al 24 luglio. Una interdizione h24 che riguarderà il tratto sopraelevato che è compreso tra via Passamonti e viale Castrense, in direzione San Giovanni. Tangenziale est chiusa: come cambia la viabilità Come riferito dalla polizia locale, la chiusura sarà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - chiusa - luglio - cambia

Siena: frana sulla tangenziale ovest, strada chiusa in direzione Grosseto-Arezzo - A causa di un movimento franoso, la Statale 674 'Tangenziale ovest di Siena' sarà chiusa in direzione Grosseto a partire dalle ore 18:00 di stasera, 12 maggio 2025.

Tangenziale Est, chiusa la Nuova Circonvallazione Interna, le notti del 7, 8, 9 e 10 luglio, in entrambe le direzioni Dalle ore 22.00 del 7 alle 6.00 dell' 11 luglio, in orario 22.00/06.00, verrà chiusa la Nuova Circonvallazione Interna da Via dei Monti Tiburtini a Vi Vai su Facebook

#Lavori | #Chiusura | #Tangenziale Est Dal 7 al 10 luglio, chiusa la Nuova Circonvallazione Interna, orario 22.00/6.00, tra Via dei Monti Tiburtini e Tiburtina, nelle due direzioni, per sostituzione di porta antincendio https://buff.ly/mryeDN5 @Emergenza24 Vai su X

Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio, nuove barriere antirumore. Come cambia la viabilità; Tangenziale Est a Roma chiusa dal 16 al 24 luglio per lavori: come cambia il traffico; Roma, la Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio: nuove barriere antirumore. Tutte le modifiche alla viabil.

Tangenziale Est a Roma chiusa dal 16 al 24 luglio per lavori: come cambia il traffico - Deviazioni al traffico sulla Tangenziale Est a Roma che chiude dal 16 al 24 luglio nel tratto tra via Passamonti e via Castrense ... Lo riporta fanpage.it

Roma, la Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio: nuove barriere antirumore. Tutte le modifiche alla viabilità - Da mercoledì 16 a giovedì 24 luglio la Tangenziale est sarà chiusa 24 ore su 24, nel tratto sopraelevato compreso da largo Passamonti a viale Castrense, in direzione ... ilmessaggero.it scrive