Luna Marì come una Barbie per il compleanno | la festa tra body painting e castelli gonfiabili

Un compleanno da sogno per Luna Marì Spinalbese, trasformata in una vera Barbie tra body painting e castelli gonfiabili! La festa, organizzata con amore dalla mamma Belén Rodriguez, ha unito magia e divertimento in una giornata indimenticabile. Tra colori vivaci e avventure fantastiche, Luna Marì ha celebrato i suoi 4 anni in grande stile. Scopri tutti i dettagli di questa celebrazione speciale e lasciati coinvolgere dall’atmosfera di gioia e fantasia!

Luna Marì Spinalbese ha compiuto 4 anni ieri ed è diventata protagonista di una festa a tema Barbie e Frozen (organizzata da mamma Belén Rodriguez): ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

