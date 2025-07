Europei universitari volano sia le ragazze di Losi sia il gruppo di Lolli Oggi l’ultimo atto Cus Bologna una finale per due

Le emozioni degli Europei Universitari di basket raggiungono il loro apice: oggi al PalaCus di Bologna si contenderanno il titolo due grandi protagonisti, le ragazze di Losi e il gruppo di Lolli. Dopo un’ottima semifinale contro Tolosa, le biancorosse sono pronte a scrivere una pagina indimenticabile. Alle 16:15, il duello per l’oro promette spettacolo e passione: chi conquisterà il trono continentale? La risposta è alle porte.

Ancora Valencia. Ovvero l'unica squadra che, nella rassegna continentale universitaria di basket, era riuscita a superare il Cus Bologna di Jordan Losi. Le ragazze, per il secondo anno consecutivo, giocheranno per l'oro. Palla a due al PalaCus alle 16,15: per il titolo Eusa. Nella semifinale, contro Tolosa, le biancorosse sono pressochĂ© perfette. Partono bene, concedono qualcosa nei quarti pari, ma restano sempre davanti. Finisce 64-58 (21-10; 35-27; 50-38 i parziali). Il tabellino: Tartarini, Malintoppi 11, Zarfaoui 2, Bernabè 3, Orsili 11, Gasparella 3, Rosignoli 9, Tibè 17, Baldi, Melloni 6, Soglia 2.

