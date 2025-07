Volevano uccidere imprenditore condanne in Appello per Emiliano Francavilla e sodali

Un'operazione di giustizia ha portato a condanne significative per il gruppo di Emiliano Francavilla, coinvolto in un tentativo di omicidio dell'imprenditore Antonio Fratianni. La sentenza in appello ha confermato 30 anni di reclusione complessivi, segnando una vittoria contro la criminalitĂ organizzata. La vicenda dimostra come, grazie all'abilitĂ delle forze dell'ordine, si possano prevenire tragedie e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Condanne in Appello per complessivi 30 anni di reclusione per il gruppo, capeggiato da Emiliano Francavilla, per l’agguato pianificato in danno dell’imprenditore foggiano Antonio Fratianni. Il delitto fu sventato, nel giugno 2022, dagli uomini della squadra mobile, all’uscita del casello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

