Da specie dannosa a risorsa | gli scarti del granchio blu diventano mangime per animali

Da nemico delle acque a alleato dell’ambiente: il progetto Crab trasforma gli scarti del granchio blu, uno degli invasori più dannosi, in prezioso mangime per animali. Un'iniziativa innovativa nata dalla collaborazione tra Torpedo Soc.Coop, Cestha e Cifla, che punta a riutilizzare in modo sostenibile questa risorsa inattesa. Scopri come l’ingegno può ribaltare la sfida ecologica in opportunità di crescita e rispetto per il nostro ecosistema.

Trasformare uno dei più dannosi invasori delle nostre acque, il granchio blu di origine atlantica, in risorsa, è l’obiettivo del progetto Crab (Circular re-use of alien blue-crab), nato dalla collaborazione tra Torpedo Soc.Coop, istituto scientifico Cestha, Centro per l’innovazione Cifla di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Marina di Ravenna. Il granchio blu trasformato in farina per mangime per animali, grazie al Progetto CRAB - Trasformare uno dei più dannosi invasori delle nostre acque, il granchio blu di origine atlantica, in risorsa, è l’obiettivo del progetto CRAB (Circular ... msn.com scrive

Granchio blu: nuovi progetti per valorizzarne il potenziale a tavola - L’emergenza granchio blu Questo ha legittimato la concessione nelle aree di maggior diffusione di questa specie invasiva di specifiche autorizzazioni statali per mettere in atto una raccolta ... Lo riporta ilfattoalimentare.it