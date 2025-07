Empoli il primo ’undici’ in campo Sale la curiosità di vedere le scelte del nuovo tecnico azzurro Pagliuca Molti reparti sono ancora incompleti

Empoli si prepara a vivere una nuova stagione con entusiasmo e curiosità. Il primo undici in campo, sotto la guida del nuovo tecnico Guido Pagliuca, suscita interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Con molti reparti ancora da completare e il mercato aperto fino all’1 settembre, l’attesa cresce: come si formerà l’organico definitivo per questa avvincente avventura azzurra?

di Simone Cioni EMPOLI La stagione ha preso il via con i primi allenamenti sotto lo sguardo vigile di Guido Pagliuca e di un buon numero di appassionati azzurri che ogni giorno è presente al Sussidiario del Carlo Castellani per veder lavorare da vicino gli azzurri. Il mercato è ancora molto lungo, chiuderà solo l’1 settembre, e quindi ci vorrà un po’ di pazienza per veder formare quello che poi sarà l’organico definitivo per la nuova stagione di Serie B. C’è anche curiosità nel capire quale potrebbe essere il primo undici di Pagliuca nell’ amichevole di mercoledì prossimo contro il Castelfiorentino United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, il primo ’undici’ in campo. Sale la curiosità di vedere le scelte del nuovo tecnico azzurro Pagliuca. Molti reparti sono ancora incompleti

In questa notizia si parla di: empoli - primo - undici - curiosità

Condominio pubblico solidale, a Empoli il primo in Toscana. “Il progetto continua”, ecco come funziona - A Empoli, il progetto "Freedom" segna una rivoluzione sociale come il primo condominio pubblico solidale in Toscana.

SERIE B, ALTRE DUE PANCHINE UFFICIALI: PAGLIUCA AD EMPOLI, SOTTIL A MODENA Di Redazione Forzapalermo.it Il mosaico della Serie B 2025/26 prende sempre più forma. A poco a poco tutte le squadre stanno ufficializzando le proprie guide tecnic Vai su Facebook

Empoli-Milan 0-2, gol e highlights: la decidono Leao e Gimenez; Gennaio non buono per i due tecnici. Le curiosità di Venezia-Empoli; Ecco che è successo tra Empoli – Bologna: 5 curiosità sulla partita.