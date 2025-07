Morandi piange la scomparsa dello storico manager Luigi Zannoni | Mancherà moltissimo

Gianni Morandi piange la scomparsa dello storico manager Luigi Zannoni, una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel cuore della musica italiana. Con parole piene di dolore e gratitudine, il cantante ha condiviso sui social il suo affetto e il ricordo di un’amicizia lunga una vita. L’assenza di Zannoni si farà sentire profondamente, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso le note e i successi che hanno segnato la loro lunga collaborazione.

(Adnkronos) – Un lutto profondo ha colpito il mondo della musica italiana e in particolare Gianni Morandi, che ha annunciato sui social la morte del suo storico manager e amico di lunga data, Luigi Zannoni.  "Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com