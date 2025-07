Il dolore del papà del piccolo Allen sparito dal camping a Ventimiglia | Stavo montando la tenda in un istante è scomparso voglio trovarlo

La scomparsa improvvisa di Allen, il piccolo di cinque anni, ha sconvolto una tranquilla vacanza a Ventimiglia. Mentre la famiglia cerca disperatamente il proprio bambino tra le tende e i ricordi di una serena giornata, l’angoscia si fa strada nel cuore di tutti. La speranza di ritrovare Allen vivo e in salute rimane viva, e il team di soccorso lavora senza sosta per portarlo a casa.

«Stavamo montando la tenda e tutto d'un tratto Allen non c'era più, ma adesso non me la sento di parlare, cercate di capire, vogliamo solo trovarlo..». Queste le parole, raccolte dal Secolo XIX, di Bernard Ganao jr, il papà del bimbo di 5 anni, scomparso da venerdì sera in un camping a Latte, Ventimiglia. La famiglia di Allen Bernard Ganao è partita qualche giorno fa, insieme ad altri connazionali, per un periodo di vacanza da Torino. Prima erano stati a Roma, poi hanno fatto tappa sulla riviera ligure. Ora il dramma Allen non si trova più. Il piccolo, che da una telecamera è stato ripreso mentre indossava una maglia bianca e dei pantaloncini verdi, si sarebbe allontanato approfittando di una distrazione del padre.