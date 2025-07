San Siro Inter e Milan vietano l’abbonamento ad ultrà con precedenti – TS

Le grandi sfide dei club di San Siro non si giocano solo sul campo, ma anche nel tentativo di preservare un ambiente sicuro e condiviso. Inter e Milan, in collaborazione con le autoritĂ , stanno rafforzando le restrizioni sugli abbonamenti in curva, soprattutto per chi ha precedenti, per dimostrare il loro impegno nel contrastare le frange piĂą radicali e mantenere viva la passione tifosa nel rispetto delle regole. Un passo deciso verso un calcio piĂą responsabile e inclusivo.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sia Inter che Milan hanno lavorato a stretto contatto con le autoritĂ per stilare al meglio le restrizioni per gli abbonati in curva. CURVA – Inter e Milan stanno intensificando le misure per dimostrare alla Procura di aver tagliato i legami con le frange piĂą radicali della tifoseria, nel tentativo di evitare provvedimenti come il commissariamento. Anche se i club – scrive Tuttosport – si sono dichiarati parte civile nei processi contro diversi capi ultras, restava un sospetto di complicitĂ nei loro confronti, considerati come “milizie private” legittimate dai club stessi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - San Siro, Inter e Milan vietano l’abbonamento ad ultrĂ con precedenti – TS

