85enne finisce con l' auto nella scarpata | il complicato salvataggio

Un pomeriggio di paura e adrenalina a Monghidoro, dove un 85enne bolognese ha rischiato la vita dopo essersi ritrovato in una scarpata con la propria auto. Il salvataggio, complicato e tempestivo, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Un incidente che ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida, specialmente con i veicoli più datati e in età avanzata.

Attimi di paura per un 85enne bolognese che nel pomeriggio di sabato è precipitato con la propria auto in una scarpata in localitĂ CĂ del Costa, nel comune di Monghidoro. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it