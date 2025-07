Paola Consagra | 24 ore è il nuovo singolo tra folk introspezione e autenticità

Paola Consagra conquista ancora il cuore degli ascoltatori con il suo nuovo singolo “24 ore”, un viaggio musicale tra folk e introspezione. La cantautrice palermitana, ora a Roma, si distingue per la sua capacità di unire delicatezza e profondità emotiva, affrontando temi delicati come depressione e solitudine con autenticità e coraggio. “24 ore” è molto più di una canzone: è un racconto sincero e potente che invita a riflettere e a non perdere mai la speranza.

La cantautrice palermitana Paola Consagra torna a emozionare con "24 ore", il nuovo singolo pubblicato il 9 maggio, che mescola sonorità folk e testi profondamente autobiografici. Basata a Roma, l'artista si conferma tra le voci più originali del panorama emergente italiano grazie a uno stile che unisce delicatezza e intensità emotiva. "24 ore" affronta con coraggio il tema della depressione e della solitudine interiore, trasformando un'esperienza personale in una canzone toccante che sa parlare a tutti. "Scrivere è stato un modo per far uscire ciò che avevo dentro", racconta Paola, che con questo brano rivela la propria vulnerabilità, ma anche la forza della sua voce artistica.

