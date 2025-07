Cantieri della tramvia i commercianti di Firenze Sud | Via il 30% dei clienti VIDEO

I cantieri della tramvia a Firenze sud stanno rivoluzionando il quartiere, ma anche creando qualche disagio tra i commercianti e i clienti. Con lavori in corso su Lungarno Pecori Giraldi e Cristoforo Colombo, la mobilità si trasforma, portando sfide e opportunità . La linea T3 promette di migliorare collegamenti e crescita futura, ma è fondamentale trovare un equilibrio tra sviluppo e supporto alle attività locali. Resta aggiornato sulle novità e sulle strategie per affrontare questa fase di cambiamento.

Si intensificano i lavori stradali a Firenze sud, i cantieri per la linea T3 della tramvia che collegherĂ la rete tramviaria attualmente in funzione alla zona sud-est della cittĂ e a Bagno a Ripoli. In corso i lavori sul lungarno Pecori Giraldi e Cristoforo Colombo e dall’altra parte dell’Arno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

