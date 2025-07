Civitanovese la trattativa infinita Tifoseria compatta contro Profili

Situazione di stallo avvolta nel mistero, con la tifoseria della Civitanovese che si compatta contro le nuove ipotesi di cessione. Dopo un comunicato che sembrava sancire il ritiro dell'acquirente, rumors di una possibile riapertura hanno riacceso le speranze e le tensioni tra le parti coinvolte. La città attende con trepidazione evoluzioni che potrebbero ridefinire il futuro del club, mentre i tifosi restano uniti nella difesa dei colori e della passione.

Fase di stallo per ciò che concerne la trattativa per la cessione della Civitanovese. Dopo il comunicato dell’attuale proprietà in cui veniva comunicato il "ritiro della controparte", alcuni rumors hanno indicato invece una riapertura dei margini nella giornata di venerdì. I professionisti incaricati da Mauro Profili e l’acquirente Davide Ciaccia avrebbero proseguito la corrispondenza. Ieri pomeriggio, però, in città è circolata la voce di una operazione ormai sulla soglia del tramonto. Considerando i continui colpi di scena, è bene attendere qualche giorno per capire il reale stato delle cose, affidandosi ad una eventuale presa di posizione ufficiale da parte dei soggetti interessati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese, la trattativa infinita. Tifoseria compatta contro Profili

