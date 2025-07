Parma domenica con la pioggia ma poi torna il caldo

Parma si prepara a una domenica dal cielo in trasformazione: mattinata avvolta da nuvole e deboli piogge, ma con il ritorno del caldo nel pomeriggio. Dopo un’abbondante giornata di 30°C, il sole tornerà a splendere, portando con sé un clima più gradevole. Un esempio perfetto di come la nostra città possa sorprendere, anche nelle giornate più nuvolose, regalando sempre emozioni uniche. E così, anche questa domenica, il tempo ci ricorda di essere pronti a ogni cambio di scena.

A Parma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Rasserenamenti in serata, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it