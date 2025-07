pallavolo femminile volley modena ammessa alla a2 la lega conferma le iscrizioni

Il volley femminile di Modena torna a splendere con la promozione in Serie A2, un risultato che riaccende la passione e l’orgoglio sportivo della città. La conferma ufficiale della Lega Pallavolo Femminile sancisce il ritorno di una tradizione vincente, portando entusiasmo tra tifosi e atleti. Ora, la squadra ha l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo di successi e di consolidare il suo ruolo nel panorama nazionale. È l’inizio di una nuova avventura, pronta a lasciare il segno.

Il volley femminile modenese è ufficialmente tornato in serie A, ora lo si può dire con tutti i crismi dell’ufficialità. Con la pubblicazione da parte della Lega Pallavolo Femminile, nella serata di ieri, delle squadre ammesse ai prossimi campionati di A1 ed A2, tra cui ovviamente il neopromosso Volley Modena, è definitiva una situazione che a Modena manca dal termine della stagione 200405, che si chiuse con la dolorosa retrocessione in A2, a cui successe la chiusura di fatto della vecchia società di Bellei e Montanini. Tutte e trentatré le società iscritte hanno ottenuto il via libera dalla Commissione Ammissione ai Campionati della Lega, che ha chiuso i propri lavori con qualche giorno di anticipo sulla data limite del 14 Luglio: se per le 14 di A1 non ci sono riserve, in A2, dove si va verso un torneo con due gironi da 10 e 9 squadre, tre società, Marsala, Fratte Padova e Melendugno sono state ammesse con riserva "relativa agli oneri bancari", probabilmente per la fideiussione, mentre Altamura e Modena sono state ammesse con riserva" relativa al campo di gioco", che per il club gialloblù si concretizza nel raggiungimento della fatidica quota di 500 spettatori di capienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net