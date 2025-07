Domani al via il raduno a Follo ma senza i giocatori in esubero e destinati a partire Corradini e Zurkowski ’jolly’ a centrocampo

Domani si apre ufficialmente il raduno dello Spezia a Follo, con grandi novità e qualche assenza in vista delle imminenti sfide. I giocatori in esubero, tra cui Corradini e Zurkowski, non saranno presenti, mentre gli arrivi di Vanja Vlahovic e Gabriele Artistico portano la rosa a 34 contratti. Un nuovo capitolo per lo Spezia, che si prepara ad affrontare la stagione con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere le prossime pagine di successo.

Con gli arrivi degli attaccanti Vanja Vlahovic e Gabriele Artistico, salgono a 34 i giocatori sotto contratto con lo Spezia. Nel dettaglio: i portieri Sarr, Mascardi, Leonardo, Crespi, i difensori Wisniewski, Hristov, Mateju, Benvenuto, Serpe, Giorgeschi, Aurelio, Vignali, Baldetti, Cugnata, Moutinho, Bertoncini e Insignito; i centrocampisti Esposito, Nagy, Bandinelli, Djankpata, Corradini, Cassata, Zurkowski, Candelari; gli attaccanti Artistico, Vlahovic, Di Serio, Soleri, Colak, Lapadula, Antonucci, Verde, Di Giorgio. Di questi non tutti saranno presenti, domani, a Follo al raduno della squadra.

