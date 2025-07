Eccellenza Soddisfatto dal mercato della Sangiustese

Il mercato della Sangiustese si presenta come un mix di ambizione e realismo, con Luigi Giandomenico che esprime soddisfazione per le nuove acquisizioni. Nonostante alcune lacune in attacco, il tecnico punta a costruire una squadra competitiva, pronta a sfidare le avversarie. Con un gruppo giovane e motivato, la rosa rossoblù si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante: il futuro è tutto da scoprire.

"Abbiamo allestito una Sangiustese competitiva, magari siamo un po’ pochi sul piano numerico e ci mancherebbe un pezzo davanti". Luigi Giandomenico (foto), tecnico della formazione rossoblĂą, parla di mercato. "Sono soddisfatto di quanto fatto: abbiamo preso Yaya Whali, Denis Perpepaj, Federico Ruggeri, Daniele Postacchini, Alexander Stupsceki, Giacomo Lattanzi, mio figlio Filippo, che si aggiungono ai confermati Nicolò Morazzini, Lorenzo Pasqualini, Giacomo Iommi, Ruggiero Lanza, Daniele Crescenzi, Lorenzo Grassi, Christopher Rossi, Matteo Innamorati, Riccardo Verdicchio, Nicolò Cresci, Tommaso Di Giminiani, Lorenzo Formentini e alcuni ragazzi della juniores". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Soddisfatto dal mercato della Sangiustese»

