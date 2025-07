Schlein confonde le carte per fingersi estranea alla fregola militarista

Schlein sembra giocare con le parole, tentando di mascherare la sua posizione sulla sicurezza internazionale, ma la realtà è chiara: senza interessi condivisi, il confine tra riarmo e difesa comune si dissolve. La vera forza risiede nel mutuo soccorso e nel coordinamento già garantiti dagli impegni di Ue e Nato, strumenti fondamentali per la stabilità europea. Ma cosa nasconde realmente questa diplomazia? Continua a leggere.

Senza interessi condivisi, la distinzione tra riarmo nazionale e difesa comune è fuffa. Mutuo soccorso e coordinamento sono già previsti dai trattati dell’Ue e della Nato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein confonde le carte per fingersi estranea alla fregola militarista

