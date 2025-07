Il Rimini è alla resa dei conti Sotto la lente i ’big’ da sacrificare

Il Rimini 232 si trova sotto la lente di ingrandimento, tra sacrifici e scelte cruciali. Quella che avrebbe potuto essere la settimana della rinascita rischia di trasformarsi in un’incertezza, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Ma una data è stata fissata: lunedì 21 luglio, giorno di partenza per il ritiro di Riolo Terme. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro, i supporters sperano ancora in una svolta positiva.

Quella che inizierà domani poteva essere la settimana della ripartenza, quella che i tifosi attendono con impazienza. Ora i tifosi del Rimini attendono con impazienza solo di sapere che ne sarà della loro squadra del cuore. Ma una data per ripartire è comunque stata fissata sul calendario: lunedì 21 luglio, giorno in cui i biancorossi dovrebbero partire per il ritiro di Riolo Terme. Data posticipata di qualche giorno, quindi. In attesa che il malato riesca a non essere più in fin di vita, ma almeno solo convalescente. Se lo augurano anche i 16 giocatori che il club della presidente Di Salvo ha ancora sotto contratto.

