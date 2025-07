Menghi nuovo attaccante del Siena | Ha qualità tecniche e fiuto per il gol

Il Siena accelera verso la stagione 2025/2026 con un colpo di mercato importante: Matteo Menghi, giovane talento dotato di qualità tecniche e fiuto per il gol, si unisce alla rosa bianconera. Cresciuto nel settore giovanile della Viterbese e protagonista nell’ultima stagione in Serie D con Real Monterotondo, Menghi promette di portare energia e determinazione alla squadra. La sua versatilità e istinto offensivo sono le armi segrete che potrebbero fare la differenza in questa nuova avventura.

Il Siena ha annunciato il primo tassello che rafforzerà il reparto offensivo stagione 20252026: Matteo Menghi (foto) è un nuovo giocatore bianconero. Classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Viterbese, con cui ha esordito in Serie C con la prima squadra. Nell'ultima stagione ha vestito i colori del Real Monterotondo, formazione del Girone G di Serie D, dove ha collezionato, tra campionato e play out, 35 presenze, 15 reti e 2 assist, confermandosi tra i protagonisti del raggruppamento. In carriera ha vestito anche le maglie di Rieti, Vis Artena e Roma City, sempre in Serie D. "Con le sue qualità tecniche e il fiuto del gol – ha sottolineato la società – Menghi è un rinforzo importante per l'attacco bianconero.

Siena Fc, Zanoni arriva in bianconero. Rumors su Menghi, il rebus Boccardi - Il Siena FC si prepara a rinforzarsi per la stagione 2025/2026 con l’arrivo di Enrico Zanoni, talento classe 1999 proveniente dal Crema.

