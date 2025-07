Garlasco alla ricerca di Ignoto 3 | al setaccio gli amici di Andrea Sempio Il giallo della garza non analizzata Al tempo si cercò liquido seminale

Nel cuore di Garlasco, il caso Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo: l’indagine si concentra su un misterioso “Ignoto 3”, un individuo ancora sconosciuto che potrebbe aver inciso profondamente sulla scena del delitto del 2007. La scoperta di un profilo biologico unico apre nuove piste agli investigatori, pronti a risalire ai legami nascosti e alle relazioni dell’indagato Andrea Sempio. E non si può escludere che questa svolta possa cambiare tutto.

Si chiama profilo biologico Y947, il tracciato numero 1300-2-335283-114472, che individua la presenza di una terza persona sula scena del delitto di Garlasco. Individuato nella bocca delle vittima Chiara Poggi appartiene a un “Ignoto 3” sconosciuto agli investigatori. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire il giro di relazioni dell’ indagato Andrea Sempio, in quell’estate del 2007 e procedere a prelievi mirati di dna, riporta Repubblica. E non sarà affatto facile. Perché tra il materiale sequestrato a Andrea Sempio non paiono esserci riferimenti ai suoi contatti prima del 2017: taccuini, diari, è sparito tutto. 🔗 Leggi su Open.online

