Codice della Strada le novità più recenti | cosa è cambiato negli ultimi mesi

Scopri le ultime novità del Codice della Strada, aggiornate negli ultimi mesi per garantirti sicurezza e legalità durante le tue vacanze. Dalla nuova regolamentazione sulla guida in stato di ebbrezza alle disposizioni sui monopattini elettrici, è fondamentale conoscere i cambiamenti più significativi. Ecco un riepilogo essenziale per partire informati e affrontare con serenità ogni viaggio, rispettando le nuove norme e prevenendo eventuali sanzioni.

Il riepilogo delle più significative modifiche introdotte nel Codice della Strada. Dalla stretta sulla guida in stato di ebbrezza agli obblighi per monopattini elettrici, cosa tenere a mente prima di partire per le vacanze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Codice della Strada, le novità più recenti: cosa è cambiato negli ultimi mesi

Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano - Nel dibattito sul nuovo codice della strada, il ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha illustrato un calo significativo degli incidenti.

Una delle novità più interessanti e rivoluzionarie del nuovo Codice della Strada è sicuramente Alcolock. Questo nuovo dispositivo, che sarà possibile installare sulla propria auto, ha l'obiettivo di scoraggiare la guida in stato di ebrezza.

