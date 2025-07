rieti arrestato 19enne tunisino per spaccio di crack a roma

Un giovane tunisino di appena 19 anni è stato arrestato a Rieti per spaccio di crack, interrompendo il suo fragile percorso di riabilitazione. Era già sotto misura cautelare in una casa famiglia reatina, ma le indagini del Commissariato Prenestino hanno rivelato l’attività illecita, portandolo ora ai domiciliari. Una notizia che scuote la comunità e sottolinea l’importanza di un’efficace sistema di prevenzione e controllo.

Il giovane era già sottoposto a misura cautelare in una casa famiglia reatina RIETI – È finito ai domiciliari il giovane tunisino di 19 anni arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Rieti su ordine del Gip del Tribunale di Roma. Il ragazzo era ospite di una casa famiglia nella provincia reatina, dove si trovava in seguito a una misura cautelare del collocamento in comunità. Le accuse arrivano da un'indagine del Commissariato Prenestino di Roma, che lo ha individuato come uno degli autori di un episodio di spaccio avvenuto nel dicembre 2024. In quella circostanza, nel quartiere Prenestino della Capitale, era stato sorpreso a vendere quasi tre grammi di crack e un grammo di cocaina in cambio di 20 euro.