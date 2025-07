terrorismo 16enne arrestato a milano per propaganda e addestramento

Una giovane vita sotto tiro: a Milano, un 16enne iraniano è stato arrestato per aver diffuso propaganda e avviato attività di addestramento con finalità terroristiche. Questa operazione dimostra quanto la minaccia del terrorismo possa colpire anche le nuove generazioni, richiedendo un impegno costante delle istituzioni e della società civile per prevenire e contrastare ogni forma di estremismo.

La Polizia di Stato, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico. Lo rende noto la Polizia di Stato. L’indagine della Digos. L’indagine, condotta dalla Digos di Milano – Sezione Antiterrorismo Internazionale, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, Aisi ed Aise, deriva dal monitoraggio degli ambienti radicali online finalizzato a prevenire e contrastare la diffusione di contenuti potenzialmente idonei a favorire azioni violente, efenomeni di auto-radicalizzazione da parte di chi utilizza questi contenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it