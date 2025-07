Cosa significa trovare le blatte in casa | cosa le attira e come allontanarle

Trovare le blatte in casa può essere un segnale di problemi igienici o strutturali, ma conoscere cosa le attira e come allontanarle è il primo passo per una convivenza più serena. Questi insetti, presenti in molte regioni italiane, cercano ambienti umidi, bui e ricchi di cibo, nascondendosi in angoli nascosti. Mantenere una buona igiene, eliminare le fonti di umidità e sigillare le fessure sono strategie fondamentali. Scopriamo insieme come proteggere la nostra casa e prevenire questa fastidiosa presenza.

Le blatte, sono insetti diffusi ovunque, escluso il polo, e in Italia se ne trovano 4 specie principali. Cercano ambienti umidi, bui e pieni di cibo, annidandosi in anfratti nascosti. Per evitarle, servono igiene, manutenzione e deumidificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

