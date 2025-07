Lo Monaco pensa a Dodò | Fa bene la Fiorentina a guardarsi in giro Lui però potrebbe rappresentare una grande pedina

Lo Monaco guarda con attenzione a Dodò, giovane talento della Fiorentina, ritenendolo una pedina di grande valore per il futuro. La sua crescita dopo l’infortunio e le sue qualità tecniche lo rendono un obiettivo ambito per l’Inter, che potrebbe sfruttare questa opportunità per rinforzarsi. La Fiorentina, dunque, fa bene a valutare attentamente il mercato, perché inserire un profilo come Dodò potrebbe rappresentare un investimento vincente.

Lo Monaco ha espresso il proprio punto di vista sulla possibile cessione di Dodò dalla Fiorentina: le ultime sull’obiettivo dell’Inter. Tra i profili seguiti con attenzione dall’ Inter in vista del mercato estivo spicca il nome di Dodô, terzino destro della Fiorentina. Il brasiliano, classe 1998, è tornato protagonista nella scorsa stagione dopo il grave infortunio al ginocchio che ne aveva frenato la crescita nel 2023. Ora, con la condizione fisica ritrovata, il laterale ex Shakhtar Donetsk è nuovamente al centro delle voci di mercato. Il club nerazzurro lo monitora come possibile rinforzo per la fascia destra, soprattutto nel caso in cui Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025, dovesse lasciare Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lo Monaco pensa a Dodò: «Fa bene la Fiorentina a guardarsi in giro. Lui però potrebbe rappresentare una grande pedina»

In questa notizia si parla di: fiorentina - monaco - dodò - pensa

?"Si vede che chi si è fatto avanti non lo soddisfa. Sta tenendo la società in un limbo" #LoMonaco Vai su Facebook