L’Urbania blinda la sua porta. Ecco Monte, Ferro e Casadei.

L’Urbania blinda la porta ufficializzando l’arrivo di tre giovani portieri, tutti under classe 2007, si tratta di Thomas Monte (ex Falco Acqualagna), Andrea Ferri (ex Csi Delfino Fano) e Jacopo Casadei (ex Under 21 San Marino Academy). Al Fossombrone che è alla ricerca di nuovi giocatori piace l’attaccante Cristiano Giometti. Rimanendo a Fossombrone potrebbero partire gli attaccanti Francesco Casolla (inseguito dall’Ancona) e Antonio Broso e manca ancora l’accordo con il portiere Andrea Bianchini. La società Tavullia-Valfoglia ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore Matteo Giunti. Sempre il Tavullia Valfoglia ha messo nero su bianco anche con Thomas Filippucci centrocampista e con Diego Ricciotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it