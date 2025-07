Incidente in galleria auto sbanda e si scontra con il guardrail

Questa mattina, un incidente in galleria sull'A20 Messina-Palermo ha coinvolto un'auto che, sbalzata fuori controllo, si è schiantata contro il guardrail. L'incidente, avvenuto alle prime luci dell'alba nella galleria Madonna di Montauto, ha richiesto l'intervento dei soccorsi, con il conducente leggermente ferito e trasportato in ospedale. Un episodio che sottolinea l'importanza della massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore più fredde e con scarsa visibilità.

Incidente stradale questa mattina sull'A20 Messina-Palermo. Intorno alle 5, un'auto si è scontrata contro il guardrail all'interno della galleria Madonna di Montauto poco prima della barriera di Villafranca. Lievemente ferito il conducente della vettura, trasportato al Policlinico da un'ambulanza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - galleria - auto - guardrail

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Grave incidente pochi minuti fa sull’Asse Mediano all’altezza dell’uscita di #Afragola. Coinvolte almeno due auto finite contro il guardrail. Anche un’ambulanza sul posto. Ignota la dinamica Vai su Facebook

Incidente in galleria, auto sbanda e si scontra con il guardrail; Auto contro il guardrail nel tunnel di Lecco, cinque giovani in ospedale; Incidente in A1, auto contro il guard rail: tre giovani estratti dai Vigili del Fuoco.

Terribile incidente in autostrada: schianto contro guardrail, vigili estraggono una donna dall’abitacolo - Terribile schianto in autostrada A1 in direzione Firenze, auto si schianta contro il guardrail: i vigili del fuoco estraggono una donna dalle lamiere e ... Scrive fanpage.it

Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Piscina: auto si schianta contro guardrail e prende fuoco - Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno 2025, sul raccordo autostradale Torino- Segnala torinotoday.it