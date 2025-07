' Le storie infinite' svelata la rosa degli autori ospiti del Festival della letteratura

Le storie infinite si preparano a incantare Tresigallo, con un cast di autori ospiti di grande prestigio che arricchiranno il festival dedicato al tema del doppio. Mentre l'evento si avvicina, la città si trasforma in un crocevia di emozioni e riflessioni, unendo letteratura e architettura razionalista. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un universo narrativo che svela i molteplici volti dell’identità e della creatività .

Con il trascorrere dei mesi, si avvicina l'appuntamento con il Festival di letteratura 'Le storie infinite' a Tresigallo. La manifestazione si svolgerĂ nell'ultima settimana di novembre e verterĂ sul tema del doppio, innestandosi nell'essenza dell'architettura razionalista del paese e dei suoi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: storie - infinite - festival - letteratura

? Sky Inclusion Days 2025: Persone, Panel, Infinite Storie di Inclusione! ? - Sky Inclusion Days 2025 sono stati un’incredibile celebrazione della diversità , portando a Monaco oltre 1000 persone in un giorno di ispirazione e confronto.

L'11 luglio segna il ritorno delle SFORBICIATE, del sempiterno Fabrizio Gabrielli. Ci sono cinque nuove storie, una cover 2.0 di Cosimo Lorenzo Pancini e la prefazione di Enrico Brizzi. Se per caso aveste perso la prima edizione, che nel 2012 posizionava d Vai su Facebook

'Le storie infinite', svelata la rosa degli autori ospiti del Festival della letteratura; Architettura e letteratura unite. Ecco il festival ’Le storie infinite’; Duerive, il Festival delle Storie illumina Tricase con grandi nomi e tante emozioni.

"Architettura e letteratura unite. Ecco il festival ’Le storie infinite’" - Tresigallo, il sindaco annuncia l’originale iniziativa che si svolgerà l’ultima settimana di novembre "La nostra è considerata la città delle metafisica. msn.com scrive

Duerive, il Festival delle Storie illumina Tricase con grandi nomi e tante emozioni - "Duerive" e "Duerive Off" animeranno il Salento negli ultimi giorni di luglio, unendo pubblico e autori di rilevanza nazionale ... Da leccenews24.it