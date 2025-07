In città anche la tappa del mondiale

Nel cuore di Senigallia, tra l’emozione del mondiale e l’energia dell’XMasters, si svolge un evento imperdibile per gli amanti della vela. Il Club Nautico organizza il terzo appuntamento delle Melges 32 Series, attirando élite internazionali che animano le banchine con passione e competizione. Un weekend ricco di adrenalina e stile, dove ogni vela racconta una storia di eccellenza. La vela internazionale conquista la città, rendendo questo evento unico nel suo genere.

In un weekend caratterizzato dallo svolgersi del concomitante e frequentatissimo XMasters, Senigallia sta accogliendo anche la grande vela di taglio internazionale: merito del Club Nautico Senigallia che in queste ore organizza il terzo appuntamento delle Melges 32 Series, evento che raduna presso le banchine del circolo presieduto da Francesco Pizzuto alcuni grandi nomi della vela internazionale. Disegnato nel 2005 da Reichel-Pugh e indicato per un equipaggio di otto persone, il Melges 32 è un monotipo ad alte prestazioni. Tra gli annunciati protagonisti dell’evento marchigiano, provenienti da ben cinque Nazioni, ci sono i già campioni iridati di Pippa di Lasse Petterson e Wilma di Nico Celon con a bordo Andrea Tesei, in America’s Cup con Luna Rossa-Prada Pirelli Team. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net