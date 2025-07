Serie D - Il mercato Il Tau a un passo dal difensore centrale Chiti

Il mercato del Tau si infiamma: il club è a un passo dall’acquisto del giovane e promettente difensore centrale Lorenzo Chiti (foto), proveniente dalla Luparense. Nato nel 2001 e cresciuto tra Aglianese, Fiorentina Under 19, Avellino e altri club di Serie C, Chiti porta con sé esperienza e talento. Questa operazione conferma la strategia del club di investire sui giovani, puntando su un futuro ricco di successi...

Il Tau è vicinissimo al difensore centrale Lorenzo Chiti (foto). Arriva dalla Luparense (squadra di San Martino di Lupari, in provincia di Padova), classe 2001. Cresciuto nell'Aglianese, è passato, poi, all'Under 19 della Fiorentina e, successivamente, ha vestito le maglie di Avellino, in "C", San Donato Tavarnelle e Montevarchi. Un giocatore giovane, ma già esperto. Questa filosofia sarà il mantra delle operazioni di mercato di questa estate per gli amaranto. Riepilogando la partita doppia di quanto già fatto, le cessioni (o meglio giocatori che si sono accordati con altre società), sono nove: Motti (Ravenna), Andolfi (Livorno), Rinaldini (Forlì), Atzeni (Carpi), Bernardini (Follonica Gavorrano), Di Biagio, Bartelloni e Bongiorni (tutti al Camaiore), Bruzzo (Livorno).

