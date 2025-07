Si gira un film su Trucolo l' iconico personaggio di Cervia | parte il casting

Sei pronto a vivere un'avventura cinematografica unica? L'associazione "Di scena in scena" annuncia il casting per il film “Continuavano a chiamarlo Trùcolo,” dedicato all'iconico personaggio di Cervia, Ricci Pintino Augusto Italiano, amato e leggendario. Un'opportunità per dare vita a una figura storica che ha segnato la memoria collettiva. Vuoi far parte di questa emozionante impresa? Non perdere l'occasione di contribuire a raccontare la sua straordinaria storia!

L’associazione "Di scena in scena" lancia un nuovo progetto: la realizzazione del film dal titolo “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, ispirato alla figura realmente esistita di Ricci Pintino Augusto Italiano, conosciuto affettuosamente da tutti come Trucolo. Si tratta di un personaggio storico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: trucolo - personaggio - gira - film

Si gira un film su Trucolo, l'iconico personaggio di Cervia: parte il casting.

Si gira un film su "Trucolo", l'iconico personaggio di Cervia: parte il casting - Sarà una commedia dai toni leggeri e surreali, che mira a valorizzare Cervia e il suo territorio, raccontando con sensibilità e ironia una storia che parte dal cuore della città e ambisce ad aprirsi a ... Come scrive ravennatoday.it

Un film per raccontare Trùcolo e la Cervia di un tempo: al via il progetto dell’associazione Di scena in scena - L’associazione Di scena in scena ha annunciato l’avvio ufficiale del progetto cinematografico “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, un lungometraggio ... Si legge su ravennanotizie.it