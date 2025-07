La Vigor di Magi prende forma Difficile rivedere tra i pali Roberto Cerretani pista difficile Nove volti nuovi e riconferme Ma ancora manca un portiere

La Vigor di Magi prende sempre più forma, con nove volti nuovi e numerose conferme che rafforzano il progetto. A soli 10 giorni dall'inizio della preparazione, il club lavora senza sosta per perfezionare la rosa e colmare gli ultimi vuoti. Ma cosa manca davvero ai senigalliesi? Sicuramente qualche innesto over e una batteria di under pronti a dare il massimo in quarta serie. Il punto focale ora è un altro: la scelta del portiere ideale...

Sono già 9 i volti nuovi, oltre ad un numero consistente di conferme. A 10 giorni dall'inizio della preparazione atletica, la Vigor prende forma. Questo lasso di tempo sarà determinante per arricchire ulteriormente la rosa. Ma cosa manca ai senigalliesi? Sicuramente qualche altro innesto over ed una batteria di under pronti per la quarta serie. Qualcuno potrebbe aggregarsi a preparazione in corso, ma il punto focale ora è un altro: la scelta del portiere. Nei prossimi giorni il diesse Moroni (foto) troverà la soluzione. Davvero difficile immaginare la conferma di Edoardo Roberto, protagonista solo di una parte della passata stagione ovvero sotto la gestione Clementi.

