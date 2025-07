Juventus Leo Bamballi | il nuovo talento della Juventus Under 20

La Juventus Under 20 si arricchisce di un nuovo talento promettente: Leo Bamballi. Nato a Dijon nel 2007, questo giovane difensore francese proveniente dall’Olympique Lyonnais ha già dimostrato le sue qualità con 20 presenze nell’Under 19. Con un contratto fino al 2027, Bamballi rappresenta il futuro della squadra e la speranza di creare una nuova generazione di campioni. La sua avventura bianconera sta per cominciare, e il suo talento promette grandi soddisfazioni.

La Juventus Under 20 accoglie con entusiasmo Leo Bamballi, un giovane difensore francese classe 2007, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Dijon, Bamballi arriva dall'Olympique Lyonnais, dove ha militato nell'Under 19, collezionando venti presenze tra campionato e coppa nazionale.

Leo Bamballi Juventus, nuovo colpo in prospettiva! Il classe 2007 firmerà il suo primo contratto da professionista con i bianconeri. Ecco chi è - Leo Bamballi, classe 2007, è il nuovo talento in fase di sviluppo per la Juventus. Il giovane promettente firmerà il suo primo contratto da professionista con i bianconeri, confermando l'investimento del club sui giovani.

