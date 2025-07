Stop al servizio idrico a Sora | le zone interessate

Una mattinata complicata per i residenti di Sora, a causa di un'interruzione temporanea del servizio idrico annunciata da Acea. Per lavori di manutenzione straordinaria, il flusso sarà sospeso lunedì 14 luglio dalle 09:00 alle 13:00. Le zone interessate dovranno fare i conti con questa temporanea interruzione, ma grazie agli interventi si garantirà un miglioramento della rete. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e consigli utili.

