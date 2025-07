Pallanuoto il Settebello affronta l’esame Serbia | in palio il primato nel girone e l’accesso diretto ai quarti

Il grande momento è arrivato: il Setterbello si prepara a sfidare la Serbia nell'incontro più atteso della seconda giornata del girone A dei mondiali di pallanuoto. Una partita che può decidere il primato nel girone e aprire le porte ai quarti di finale, mettendo alla prova le ambizioni azzurre. Alle 14:45 all’OCBC Center di Singapore, gli azzurri scenderanno in acqua determinati a lasciare il segno. La sfida è pronta a scrivere una pagina importante della loro storia.

Al cospetto dei più forti per misurare le proprie ambizioni in vista dei match che contano e provare ad ipotecare il primo importante obiettivo del torneo. Nell’incontro di cartello della seconda giornata del girone A dei campionati mondiali l’Italia affronta all’OCBC Center di Singapore, fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:45 con diretta tv su Rai Sport + HD e Sky Sport 1, la Serbia. In palio, molto ragionevolmente, una fetta molto consistente del primo posto in classifica, piazzamento che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale e la possibilità di avere due giorni in più per preparare nel migliore dei modi il debutto nella fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il Settebello affronta l’esame Serbia: in palio il primato nel girone e l’accesso diretto ai quarti

In questa notizia si parla di: affronta - serbia - palio - girone

Sinner al secondo scoglio di Wimbledon: oggi affronta Vukic, l’uomo che porta i segni della guerra in Serbia - Oggi, sul campo di Wimbledon, Jannik Sinner si prepara a sfidare un avversario che porta con sé un passato ricco di sfide e resilienza: Aleksandar Vukic.

Pallanuoto, il Settebello affronta l’esame Serbia: in palio il primato nel girone e l’accesso diretto ai quarti; Campagna: “Il gruppo ha l’obbligo di puntare in alto. Dobbiamo mirare al massimo”; LIVE Italia-Lituania 65-51, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre trionfano e ora sfideranno la Turchia ai quarti.

Serbia-Svizzera in diretta, il risultato LIVE della partita dei ... - In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ... Come scrive fanpage.it

Basket Donne: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni ... - MSN - Domani al PalaDozza di Bologna (21) la nazionale allenata da Andrea Capobianco affronta la Serbia nel primo incontro del girone di qualificazione degli Eurepei ... Si legge su msn.com